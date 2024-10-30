В Белгородской области из-за атаки ВСУ получили ранения четыре человека

Украинские войска атаковали село Отрадное Белгородского района, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате прилета боеприпаса... ранены четыре мирных жителя... Вся необходимая помощь им оказывается», — отметил губернатор.

Гладков уточнил, что три женщины получили осколочные ранения, один мужчина — закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших доставят в медучреждения.

Кроме того, в результате атаки были повреждены частный дом и объект торговли.

Ранее в белгородском селе Варваровка местная жительница получила ранения после атаки беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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