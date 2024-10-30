В Белгородской области из-за атаки ВСУ получили ранения четыре человека
Украинские войска атаковали село Отрадное Белгородского района, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В результате прилета боеприпаса... ранены четыре мирных жителя... Вся необходимая помощь им оказывается», — отметил губернатор.
Гладков уточнил, что три женщины получили осколочные ранения, один мужчина — закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших доставят в медучреждения.
Кроме того, в результате атаки были повреждены частный дом и объект торговли.
Ранее в белгородском селе Варваровка местная жительница получила ранения после атаки беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru