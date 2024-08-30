В Белгородской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
Два жителя Белгородской области пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в селе Петровка доставили в больницу мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на голове, спине, бедре. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.
Кроме того, из-за атаки FPV-дрона был ранен глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Беспилотник ударил в боковую часть автомобиля чиновника, который выехал на обследование Петровки.
«В результате атаки у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы», — написал Гладков в Telegram-канале, указав, что пострадавшего передали врачам.
Ранее в Белгородской области дроны ВСУ атаковали населенные пункты Бочковка и Горьковский, никто не пострадал, напоминает RT.
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