В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона

Также 27 мая ВСУ ударили по автомобильной стоянке в центре города Грайворон в Белгородской области. Так, удар был нанесен беспилотником самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу Белгорода, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

