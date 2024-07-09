Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Курской области

Украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Над пятью регионами России уничтожили 38 украинских беспилотников

В результате инцидента начался пожар. Сейчас огнеборцы работают на месте происшествия.

Никто из работников предприятия не пострадал, добавил Смирнов.

Ночью 9 июля российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА на территории Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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