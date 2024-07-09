Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Курской области
9 июля 202415:14
Украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В результате инцидента начался пожар. Сейчас огнеборцы работают на месте происшествия.
Никто из работников предприятия не пострадал, добавил Смирнов.
Ночью 9 июля российские военные нейтрализовали 38 украинских БПЛА на территории Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской областей, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области беспилотники ВСУ атаковали АЗС
- Группа Editors отказалась выступать на Park Live в Казахстане из-за Yandex
- Мишустин: Промышленности до 2030 года необходимо 1,7 миллиона работников
- В США жертвами урагана «Берил» стали семь человек
- Страховщики назвали российские легковые авто самыми угоняемыми в 2024 году
- Мастерские для кинематографистов создадут в округах России
- В Батайске горит жилой дом на площади 600 квадратных метров
- Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Курской области
- Заболеваемость психическими расстройствами в России снизилась почти на 20%
- Минцифры предложило обмениваться данными о мигрантах с Белоруссией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru