Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов
Причиной взрывов в Белгородской области, которые произошли 29 марта, мог стать пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что информация является неподтвержденной.
Гладков отметил, что сейчас ситуация находится под контролем. По его словам, власти ждут официального сообщения Минобороны РФ. Также он сообщил, что в селе Красный Октябрь жертв, пострадавших или разрушенных построек нет.
Ранее режим ЧС был введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда.
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