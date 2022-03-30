Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов

Гладков отметил, что сейчас ситуация находится под контролем. По его словам, власти ждут официального сообщения Минобороны РФ. Также он сообщил, что в селе Красный Октябрь жертв, пострадавших или разрушенных построек нет.

Ранее режим ЧС был введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда.

