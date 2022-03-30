Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов

Причиной взрывов в Белгородской области, которые произошли 29 марта, мог стать пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что информация является неподтвержденной.

Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в регионе

Гладков отметил, что сейчас ситуация находится под контролем. По его словам, власти ждут официального сообщения Минобороны РФ. Также он сообщил, что в селе Красный Октябрь жертв, пострадавших или разрушенных построек нет.

Ранее режим ЧС был введен в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БелгородРоссия
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