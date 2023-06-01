В Белгороде разместили более 1,6 тысячи жителей Шебекино

По его словам, заполнено два пункта временного размещения. Людей начали принимать в третий пункт, где можно разместить более тысячи человек.

«Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи», - написал Демидов.

За последние сутки при обстрелах Шебекинского городского округа со стороны украинской армии ранения получили 12 человек, передает «Радиоточка НСН».

