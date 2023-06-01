В Белгороде разместили более 1,6 тысячи жителей Шебекино
1 июня 202319:34
Около 1,6 тысячи жителей города Шебекино разместили в Белгороде, сообщил мэр регионального центра Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
По его словам, заполнено два пункта временного размещения. Людей начали принимать в третий пункт, где можно разместить более тысячи человек.
«Мы организовали питание и медицинское обслуживание. Работают волонтеры и психологи», - написал Демидов.
За последние сутки при обстрелах Шебекинского городского округа со стороны украинской армии ранения получили 12 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru