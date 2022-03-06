В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом

В мэрии Белгорода заявили о повреждении дома после инцидента в небе, передает «Интерфакс».

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Очевидцы сообщают о громком хлопке и вспышке в небе. Отмечается, что у дома имеются несущественные повреждения обшивки кровли и выбито стекло. В мэрии заявили, что завтра повреждения дома будут устранены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших в результате случившегося нет.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белгород
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