В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом
6 марта 202200:38
В мэрии Белгорода заявили о повреждении дома после инцидента в небе, передает «Интерфакс».
Очевидцы сообщают о громком хлопке и вспышке в небе. Отмечается, что у дома имеются несущественные повреждения обшивки кровли и выбито стекло. В мэрии заявили, что завтра повреждения дома будут устранены.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших в результате случившегося нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru