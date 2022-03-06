В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом

Очевидцы сообщают о громком хлопке и вспышке в небе. Отмечается, что у дома имеются несущественные повреждения обшивки кровли и выбито стекло. В мэрии заявили, что завтра повреждения дома будут устранены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших в результате случившегося нет.

