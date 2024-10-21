В Белгороде после обстрела ВСУ загорелся жилой дом

Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и одноименном округе объявлялась ракетная опасность.

«У нас сегодня очередной обстрел города Белгорода... Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, горит один жилой дом», — рассказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что выехал на место происшествия.

Ранее украинские военные обстреляли Белгородский район, пострадали 12-летняя девочка и три взрослых, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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