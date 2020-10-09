При взрыве склада в Бейруте погибли три человека

Отмечается, что среди пострадавших более 50 человек. По данным телеканала, на взорвавшемся складе хранился бензин и мазут.

На месте происшествия работают экстренные службы, начата поисково-спасательная операция. Из соседних зданий люди были эвакуированы.

Напомним, в начале августа мощным взрывом был фактически уничтожен порт Бейрута. Он произошёл при детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным, погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. 9 августа поиск выживших после взрыва людей был завершен.