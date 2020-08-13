Новости за ночь: Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте
Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун. Ранее, как пишет РЕН-ТВ, губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд.
Напомним, мощный взрыв в Бейруте 4 августа нес жизни более 170 человек. Власти называют причиной взрыва неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако есть вариант и воздействия «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, что эта трагедия носит рукотворный характер.
«Это горе сделано руками человека, это не стихийное бедствие, извержение вулкана и так далее. Это сделали люди, там есть и русский след. Я работал на востоке, снимал фильм «Чужие», и я знаю, как это бывает безалаберно. Поэтому давайте думать не только о себе, но и о других», – сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru