Новости за ночь: Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте

Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун. Ранее, как пишет РЕН-ТВ, губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд.

Напомним, мощный взрыв в Бейруте 4 августа нес жизни более 170 человек. Власти называют причиной взрыва неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако есть вариант и воздействия «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.

Кучеренко: Помощь Ливану показывает Россию как ведущего игрока в мире

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН отметил, что эта трагедия носит рукотворный характер.

«Это горе сделано руками человека, это не стихийное бедствие, извержение вулкана и так далее. Это сделали люди, там есть и русский след. Я работал на востоке, снимал фильм «Чужие», и я знаю, как это бывает безалаберно. Поэтому давайте думать не только о себе, но и о других», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/nabihbulos
ТЕГИ:ВзрывЛиван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры