Новости за ночь: Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте

Ущерб от взрыва в Бейруте составил более $15 млрд, заявил президент Ливана Мишель Аун. Ранее, как пишет РЕН-ТВ, губернатор города Марван Аббуд оценил его в $3–5 млрд.

Напомним, мощный взрыв в Бейруте 4 августа нес жизни более 170 человек. Власти называют причиной взрыва неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Однако есть вариант и воздействия «внешних сил». На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, на этом фоне правительство ушло в отставку.