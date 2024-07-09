В Батайске горит жилой дом на площади 600 квадратных метров

Жилой дом горит на площади 600 квадратных метров в городе Батайск Ростовской области, эвакуировано 20 человек. Об этом сообщил глава города Роман Волошин в своем Telegram-канале.

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Пожар разгорелся на улице Ворошилова. Все жильцы дома эвакуированы. Волошин сообщил, что находится на месте пожара и объявил, что проведет внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожару присвоен 3 ранг опасности, его тушат почти 50 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. В МЧС также уточнили, что для тушения возгорания вызвали спецпоезд.

Глава города пообещал оказать помощь всем жильцам дома, чье имущество пострадало в результате пожара.

Ранее возгорание произошло в общежитии МГУ в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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