На Кубани локализовали природный пожар в бухте Инал

Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края локализовали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

В бухте Инал на Кубани эвакуируют базы отдыха из-за возгорания растительности

«Природный пожар... локализован на площади 1,2 га», — говорится в сообщении.

Ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что в бухте Инал произошел пожар на площади 0,6 га, власти начали эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. По данным МЧС, на этой территории загорелась сухая растительность. Позже огонь распространился на площади 1 га, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКраснодарский Край

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