В бассейне в Варшаве 23 человека отравились хлором

Массовое отравление хлором зафиксировали в бассейне Polonez OSiR в Варшаве. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По данным СМИ, симптомы отравления зарегистрировали у 23 посетителей бассейна. Спасатели доставили в госпитали 21 человека, среди пострадавших есть дети. Всего специалисты эвакуировали около 60 человек.

Как отмечает радиостанция, в бассейне были взяты пробы воды, которые подтвердили превышение нормы содержания хлора.

«На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7», — подчеркивает RMF FM.

Ранее в Самарской области пять детей в возрасте от 4 до 11 лет отравились хлором во время купания в бассейне, четырем пострадавшим потребовалась госпитализация.

