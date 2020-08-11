В Башкирии задержан готовящий теракт гражданин

В Башкирии предотвращен теракт, сообщили в ФСБ. По данным силового ведомства, атаку готовил житель Нефтекамска.

Установлено, что мужчина хотел поджечь местную администрацию, чтобы дестабилизировать работу органов власти, пишет РИА ФАН. Сделaть это он нaмеревaлся с помощью сaмодельного взрывного устройствa. Кроме того, он открыто призывaл в Сети к протестaм против действующего строя в стрaне, отмечает RT.