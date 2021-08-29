В Башкирии задержали возможных убийц 15-летней девочки

Двое молодых людей 21 года и 24 лет задержаны по подозрению в убийстве несовершеннолетней девочки. Тело девушки обнаружили в яме с признаками насильственной смерти, сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

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Уточняется, что инцидент произошел в Питяково, где убитая в компании сверстников отмечала день рождения подруги. К ним присоединились двое подозреваемых, один из которых предложил продолжить праздник у него дома, пишет Газета.ru.

«Находясь в частном доме, после того как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», — говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства девочки.

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ТЕГИ:ПрокуратураНесовершеннолетниеУбийствоБашкирия
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