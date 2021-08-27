Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве тюменской школьницы
Ленинский районный суд в Тюмени на два месяца отправил в СИЗО Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве восьмилетней девочки, сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина не стал отвечать на вопросы журналистов, а его защита заявила, что не намерена обжаловать решение суда.
Ранее директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев заявил, что убитую в Тюмени восьмилетнюю Настю Муравьёву похоронят 28 августа.
Школьница пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное. Задержанный по подозрению в совершении преступления Виталий Бережной дал признательные показания.
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