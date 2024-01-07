В Башкирии в ДТП погибли два человека и четыре пострадали
7 января 202418:30
В Нуримановском районе Башкирии произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщило республиканское управление ГИБДД.
Авария произошла на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка. Столкнулись автомобили Renault Duster и Kia Rio.
Погибли водитель и пассажир Kia. Пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних.
Ранее в автомобильной аварии на трассе «Кавказ» в Дагестане три человека погибли и двое получили травмы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru