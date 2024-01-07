В Башкирии в ДТП погибли два человека и четыре пострадали

В Нуримановском районе Башкирии произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщило республиканское управление ГИБДД.

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Авария произошла на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка. Столкнулись автомобили Renault Duster и Kia Rio.

Погибли водитель и пассажир Kia. Пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних.

Ранее в автомобильной аварии на трассе «Кавказ» в Дагестане три человека погибли и двое получили травмы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПБашкирия

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