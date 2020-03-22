В Башкирии ликвидировали террориста

Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению, уточняет Газета.ru.

«По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт»,- подчеркнули в НАК», — сообщили в НАК.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе НСН пояснил, как террористы вербуют молодежь на примере Дагестана.

«Молодежь Дагестана не испытывает подвижек - отсутствует серьезный социальный лифт, существует большой разрыв между бедными и богатыми, безработица. Поэтому молодежь идет на совершение преступлений за деньги – не видя иных перспектив для жизни.

Думаю, надо дать еще немного времени действующей власти, чтобы на этой территории проблемы терроризма и бандитизма были решены», - отметил собеседник НСН.

