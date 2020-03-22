В Башкирии ликвидировали террориста
В Башкортостане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика, планировавшего теракт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Боевик был ликвидирован во время автомобильной погони.
По информации НАК, 21 марта около 17.00 мск правоохранители попытали остановить легковой автомобиль, который двигался по пригородной автодороге под Уфой. Водитель в ответ на требование сложить оружие и сдаться начал стрелять. Он был ликвидирован в ходе дальнейшей перестрелки.
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, готовое к применению, уточняет Газета.ru.
«По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт»,- подчеркнули в НАК», — сообщили в НАК.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе НСН пояснил, как террористы вербуют молодежь на примере Дагестана.
«Молодежь Дагестана не испытывает подвижек - отсутствует серьезный социальный лифт, существует большой разрыв между бедными и богатыми, безработица. Поэтому молодежь идет на совершение преступлений за деньги – не видя иных перспектив для жизни.
Думаю, надо дать еще немного времени действующей власти, чтобы на этой территории проблемы терроризма и бандитизма были решены», - отметил собеседник НСН.
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