В Башкирии два человека пострадали при пожаре на промышленном объекте

Пожар произошел на линейной производственно-диспетчерской станции в селе Нурлино в Башкирии. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

«При проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением», — рассказали в ведомстве.

Резервуар вывели из эксплуатации, пишет RT. При пожаре пострадали два человека, у них диагностировали ожоги.

Ликвидацией возгорания занимаются 46 человек и 15 единиц техники.

Ранее в Башкирии в результате ДТП погиб брат главы республики Радия Хабирова Ришат Хабиров.

