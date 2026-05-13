В Башкирии два человека пострадали при пожаре на промышленном объекте
13 мая 202612:35
Юлия Савченко
Пожар произошел на линейной производственно-диспетчерской станции в селе Нурлино в Башкирии. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
«При проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением», — рассказали в ведомстве.
Резервуар вывели из эксплуатации, пишет RT. При пожаре пострадали два человека, у них диагностировали ожоги.
Ликвидацией возгорания занимаются 46 человек и 15 единиц техники.
Ранее в Башкирии в результате ДТП погиб брат главы республики Радия Хабирова Ришат Хабиров.
