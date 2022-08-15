В Башкирии бывший муж жестоко убил местную чиновницу

Молодая чиновница была жестоко убита в Башкирии, предполагаемый убийца — ее бывший муж — задержан. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По словам Иванюты, погибшая — 31-летняя Дина Махиянова, руководитель отдела мэрии Белорецка.

«Бывший муж подкараулил ее возле дома родителей и нанес 14 ножевых ранений. Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», — написал чиновник.

У Махияновой осталось двое детей.

По данным местных СМИ, в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Башкирии подтвердили, что подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводятся следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоБашкирия
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