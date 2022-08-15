В Башкирии бывший муж жестоко убил местную чиновницу
Молодая чиновница была жестоко убита в Башкирии, предполагаемый убийца — ее бывший муж — задержан. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Иванюты, погибшая — 31-летняя Дина Махиянова, руководитель отдела мэрии Белорецка.
«Бывший муж подкараулил ее возле дома родителей и нанес 14 ножевых ранений. Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», — написал чиновник.
У Махияновой осталось двое детей.
По данным местных СМИ, в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Башкирии подтвердили, что подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводятся следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 982 / сут.
Умерли
383 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 942 / сут.
- В Башкирии бывший муж жестоко убил местную чиновницу
- Умер бард Валерий Мищук
- СМИ: К концу года 50% алкоголя в ресторанах России будет отечественным
- Ким Чен Ын направил Путину ответное послание по случаю Дня освобождения Кореи
- Власти Афганистана намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти
- Власти Запорожья предложили объявить «режим тишины» возле ЗАЭС
- Володин назвал Украину банкротом
- Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением
- СМИ: Прилепин планирует баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
- Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru