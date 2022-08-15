В Башкирии бывший муж жестоко убил местную чиновницу

Минтранс узаконит перестановку запчастей на самолетах для поддержания их исправности к марту 2023 года

Бывший президент Афганистана заявил, что год назад бежал из страны, потому что ее стало невозможно защищать

НАТО усилит военное присутствие в Европе

IKEA завершит сегодня онлайн-распродажу товаров

Барное меню российских ресторанов к концу года наполовину будет состоять из отечественной продукции