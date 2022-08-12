«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест по делу об укрывательстве убийства

Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу об укрывательстве убийства, сообщает следственное управление СК РФ по Рязанской области.

В доме «скопинского маньяка» Мохова произошло убийство

Срок домашнего ареста установлен до 7 октября, до этой даты Мохову запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

Ранее Мохов рассказал следователям, что помог своему знакомому спрятать тело человека, которого тот убил во время застолья, сообщает RT. На «скопинского маньяка» завели уголовное дело по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоУбийствоСледственный Комитет РфДомашний Арест
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