Виновник массового ДТП на Кутузовском оказался психически нездоров
Виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве страдает психическим заболеванием. Это установила столичная прокуратура в ходе проверки обстоятельств аварии. Информация появилась в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
Оказалось, что 34-летний водитель, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, уже более 10 лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, который накладывает запрет на управление транспортными средствами. Мужчина принимает лекарство, обладающее антипсихотическим и седативным действием.
Сразу 20 автомобилей столкнулись 21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца, перед въездом в Кутузовский тоннель. ДТП спровоцировал водитель полноразмерного вэна GMC SAVANA. Среди участников аварии оказались машины такси, каршеринга и даже автомобиль посольства Китая, за рулем которого находился консул, он не пострадал.
Прокурор Западного административного округа Москвы направил в суд заявление о лишении мужчины водительских прав и признании их недействительными.
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