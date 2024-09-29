В Барнауле загорелось административное здание
29 сентября 202414:14
В Барнауле в воскресенье произошло возгорание в административном здании, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Из здания спасен человек.
На месте работают 37 спасателей и 10 единиц техники. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.
Ранее пожар возник в торговом центре «Тетрис» в Бронницах Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru