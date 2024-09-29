В Барнауле загорелось административное здание

В Барнауле в воскресенье произошло возгорание в административном здании, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

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Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Из здания спасен человек.

На месте работают 37 спасателей и 10 единиц техники. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.

Ранее пожар возник в торговом центре «Тетрис» в Бронницах Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:БарнаулПожар

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