В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани

В Барнауле задержан сбежавший заключенный, который ранил в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю при попытке его задержания, говорится в сообщении СК по региону.

Инцидент произошел 10 декабря 2024 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения беглеца.