В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани

В Барнауле задержан сбежавший заключенный, который ранил в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю при попытке его задержания, говорится в сообщении СК по региону.

Инцидент произошел 10 декабря 2024 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения беглеца.

ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке

Сбежавший открыл стрельбу из огнестрельного оружия, когда его пытались задержать сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший сотрудник ФСИН госпитализирован с ранениями средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК (незаконный оборот оружия). Прокурор Алтайского края Антон Герман взял расследование под контроль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСИНЗаключенныеБарнаул

Горячие новости

Все новости

партнеры