В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани
В Барнауле задержан сбежавший заключенный, который ранил в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Алтайскому краю при попытке его задержания, говорится в сообщении СК по региону.
Инцидент произошел 10 декабря 2024 года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения беглеца.
Сбежавший открыл стрельбу из огнестрельного оружия, когда его пытались задержать сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший сотрудник ФСИН госпитализирован с ранениями средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК (незаконный оборот оружия). Прокурор Алтайского края Антон Герман взял расследование под контроль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru