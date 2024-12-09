ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке

Информация о гибели бывшего сотрудника ФСИН в результате подрыва внедорожника в Донецке не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Взрыв внедорожника произошёл утром 9 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате погиб начальник Еленовской колонии в ДНР Сергей Евсюков.

В ведомстве не уточнили имя погибшего, указав при этом что он не проходил службу в Главном управлении ФСИН по Донецкой народной республике.

Ранее в Курской области погибла супружеская пара, чей автомобиль наехал на взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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