ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке

Взрыв внедорожника произошёл утром 9 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате погиб начальник Еленовской колонии в ДНР Сергей Евсюков.



В ведомстве не уточнили имя погибшего, указав при этом что он не проходил службу в Главном управлении ФСИН по Донецкой народной республике.

Ранее в Курской области погибла супружеская пара, чей автомобиль наехал на взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».