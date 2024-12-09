ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке
Информация о гибели бывшего сотрудника ФСИН в результате подрыва внедорожника в Донецке не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Взрыв внедорожника произошёл утром 9 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате погиб начальник Еленовской колонии в ДНР Сергей Евсюков.
В ведомстве не уточнили имя погибшего, указав при этом что он не проходил службу в Главном управлении ФСИН по Донецкой народной республике.
Ранее в Курской области погибла супружеская пара, чей автомобиль наехал на взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов призвал не травить педагога из Лобни за задание представить себя Муму
- В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ
- Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 460 военнослужащих
- Депутат Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентом Санта-Клауса
- В Сферуме зарегистрировались почти все российские школы и педагоги
- ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке
- Аудитория сервиса VK Видео превысила 72 млн человек
- В Кремле заявили, что не обязаны объявлять о предоставлении убежища Асаду
- Песков: Россия принимает меры для безопасности своих баз в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru