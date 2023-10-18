В Барнауле двое мужчин побили и искусали водителя скорой

По данным правоохранителей, вечером 15 сентября к одному из баров Барнаула по вызову приехала скорая, медики обнаружили двух нетрезвых мужчин и решили доставить одного из них в больницу. Врач и фельдшер пытались поместить пациента на каталку, им помогал водитель бригады.

«В этот момент к нему было применено насилие со стороны двоих мужчин, на вызов к которым прибыла бригада медиков», — указала Антошкина.

Прокуратура Ленинского района Барнаула контролирует ход расследования дела о причинении вреда здоровью пострадавшего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, мужчин у бара разозлило недовольство водителя скорой, которому пришлось помогать с транспортировкой пьяного человека. Один из нападавших несколько раз ударил пострадавшего по лицу, второй — прокусил тому руку.

Ранее в Москве мужчина сломал нос своей девушке, случайно укусившей его за мужское достоинство, напоминает РЕН ТВ.

