В Барнауле двое мужчин побили и искусали водителя скорой
Два пьяных мужчины в Барнауле ударили и искусали водителя скорой, приехавшего к ним на помощь, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
По данным правоохранителей, вечером 15 сентября к одному из баров Барнаула по вызову приехала скорая, медики обнаружили двух нетрезвых мужчин и решили доставить одного из них в больницу. Врач и фельдшер пытались поместить пациента на каталку, им помогал водитель бригады.
«В этот момент к нему было применено насилие со стороны двоих мужчин, на вызов к которым прибыла бригада медиков», — указала Антошкина.
Прокуратура Ленинского района Барнаула контролирует ход расследования дела о причинении вреда здоровью пострадавшего.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, мужчин у бара разозлило недовольство водителя скорой, которому пришлось помогать с транспортировкой пьяного человека. Один из нападавших несколько раз ударил пострадавшего по лицу, второй — прокусил тому руку.
Ранее в Москве мужчина сломал нос своей девушке, случайно укусившей его за мужское достоинство, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru