В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бангладеш. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,8

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 45 км к югу от города Комилла (население — около 389 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеБангладеш

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