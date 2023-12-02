В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 45 км к югу от города Комилла (население — около 389 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Малатья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

