В Бангкоке пять человек погибли при обрушении балки автомагистрали
15 марта 202505:55
Железобетонная балка строящейся автомагистрали рухнула в Бангкоке, погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает газета Khaosod.
ЧП произошло на шоссе Рама 2, соединяющем город с южной частью Таиланда. Над дорогой строится скоростная трасса. Во время работ обрушилась часть конструкции магистрали.
На месте инцидента находились около 30 рабочих, погибли по меньшей мере пятеро, почти 20 пострадали. Движение на участке шоссе перекрыли.
Ранее в провинции Прачинбури в Таиланде не менее 18 человек погибли в результате ДТП с экскурсионным автобусом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru