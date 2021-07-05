В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе

Взрыв случился в 3:20 по местному времени в районе Бангпхли. В радиусе километра от взрыва выбило дверные и оконные рамы, а также произошли разрушения внутри помещений. В пределах двух с половиной километров взрывная волна выбила стекла. При взрыве пострадали 20 человек, их госпитализировали.

На заводе изготовляли гранулированный полиэтилен. Здание находится в жилой зоне. На заводе продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. Губернатор региона объявил о массовой эвакуации.

