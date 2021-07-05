В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе
В пригороде Бангкока на химическом заводе прогремел сильный взрыв в ночь с 4 на 5 июля. В результате происшествия пострадали более 20 человек, начался пожар, жителей эвакуируют в радиусе пяти километров от эпицентра, сообщило РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.
Взрыв случился в 3:20 по местному времени в районе Бангпхли. В радиусе километра от взрыва выбило дверные и оконные рамы, а также произошли разрушения внутри помещений. В пределах двух с половиной километров взрывная волна выбила стекла. При взрыве пострадали 20 человек, их госпитализировали.
На заводе изготовляли гранулированный полиэтилен. Здание находится в жилой зоне. На заводе продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. Губернатор региона объявил о массовой эвакуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе
- Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели
- Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию на предприятиях
- В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ
- В ЦБ РФ рассказали, зачем возвращается 10-рублевая купюра
- Эстония требует от РФ вернуть часть территории
- Более 150 российских туристов «застряли» на Кубе
- Минздрав РФ: вакцинация не провоцирует бесплодие
- Российская «умная колонка» будет передавать ароматы фильмов
- Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru