В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе

В пригороде Бангкока на химическом заводе прогремел сильный взрыв в ночь с 4 на 5 июля. В результате происшествия пострадали более 20 человек, начался пожар, жителей эвакуируют в радиусе пяти километров от эпицентра, сообщило РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Названа возможная причина взрыва в Каспийском море

Взрыв случился в 3:20 по местному времени в районе Бангпхли. В радиусе километра от взрыва выбило дверные и оконные рамы, а также произошли разрушения внутри помещений. В пределах двух с половиной километров взрывная волна выбила стекла. При взрыве пострадали 20 человек, их госпитализировали.

На заводе изготовляли гранулированный полиэтилен. Здание находится в жилой зоне. На заводе продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. Губернатор региона объявил о массовой эвакуации.

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ФОТО: twitter.com
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