Названа возможная причина взрыва в Каспийском море
На Каспии произошло извержение грязевого вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).
В азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа. В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили о расследовании инцидента. В МЧС не фиксировали происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.
Тем временем, SOCAR отправляет судно на место происшествия, чтобы расследовать причины воспламенения.
Источник РИА Новости сообщает, что горит добывающая платформа в азербайджанском секторе Каспия.
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