Названа возможная причина взрыва в Каспийском море

На Каспии произошло извержение грязевого вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

В азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа. В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили о расследовании инцидента. В МЧС не фиксировали происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.

Тем временем, SOCAR отправляет судно на место происшествия, чтобы расследовать причины воспламенения.

Источник РИА Новости сообщает, что горит добывающая платформа в азербайджанском секторе Каспия.

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ТЕГИ:ВзрывКаспийское Море
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