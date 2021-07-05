Названа возможная причина взрыва в Каспийском море

На Каспии произошло извержение грязевого вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

В азербайджанском секторе после взрыва загорелась добывающая платформа. В Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили о расследовании инцидента. В МЧС не фиксировали происшествий по нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.

Тем временем, SOCAR отправляет судно на место происшествия, чтобы расследовать причины воспламенения.

Источник РИА Новости сообщает, что горит добывающая платформа в азербайджанском секторе Каспия.

