В Бангкоке не менее 10 детей погибли при возгорании автобуса
Школьный автобус загорелся в таиландском Бангкоке, погибли не менее десяти детей. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
По данным СМИ, ЧП произошло с учениками одной из школ провинции Утхайтхани, которые приехали в город на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе. Как сообщают очевидцы, в задней части транспортного средства произошел взрыв. После автобус был охвачен огнем.
В транспортном средстве находились 38 детей, а также 6 преподавателей. Отмечается, что 19 пассажиров эвакуировали из автобуса и госпитализировали.
Ранее в Сенегале 13 человек погибли в аварии с автобусом, известно, что транспортное средство перевернулось, пишет «Свободная пресса».
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