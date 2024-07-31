Снабженческое судно загорелось в Каспийском море

Пожар произошел на судне снабжения в Каспийском море, экипаж эвакуировали. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

«Поступила информация о пожаре на снабженческом судне в открытом море примерно в 70 км от берега», — отметили в ведомстве.

Специалисты начали спасательную операцию с привлечением соответствующих сил МЧС. Членов экипажа эвакуировали на суда, находящиеся поблизости.

Тушение пожара продолжается. Данных о пострадавших нет.

Ранее танкер с мазутом, следовавший под флагом Филиппин, затонул в Манильском заливе, напоминает RT.

