Снабженческое судно загорелось в Каспийском море
31 июля 202409:56
Пожар произошел на судне снабжения в Каспийском море, экипаж эвакуировали. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
«Поступила информация о пожаре на снабженческом судне в открытом море примерно в 70 км от берега», — отметили в ведомстве.
Специалисты начали спасательную операцию с привлечением соответствующих сил МЧС. Членов экипажа эвакуировали на суда, находящиеся поблизости.
Тушение пожара продолжается. Данных о пострадавших нет.
Ранее танкер с мазутом, следовавший под флагом Филиппин, затонул в Манильском заливе, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru