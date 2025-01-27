В Балашихе на балконе взорвался газовый баллон

В одном из жилых комплексов Балашихи произошел взрыв, из-за которого были выбиты стекла. Обломки оконных конструкций упали во двор, сообщили местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона. В результате пострадала женщина, находившаяся в квартире.

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По данным SHOT, инцидент произошел в ЖК «Новое Измайлово». Местная жительница решила приготовить лепешки на открытом огне прямо в квартире, используя туристический газовый баллон. В результате взрыва на 10-м этаже выбило окно и входную дверь.

Женщина получила ожоги рук и лица, ее осматривают медики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БалашихаВзрыв Газа

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