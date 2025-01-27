В Балашихе на балконе взорвался газовый баллон
В одном из жилых комплексов Балашихи произошел взрыв, из-за которого были выбиты стекла. Обломки оконных конструкций упали во двор, сообщили местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона. В результате пострадала женщина, находившаяся в квартире.
По данным SHOT, инцидент произошел в ЖК «Новое Измайлово». Местная жительница решила приготовить лепешки на открытом огне прямо в квартире, используя туристический газовый баллон. В результате взрыва на 10-м этаже выбило окно и входную дверь.
Женщина получила ожоги рук и лица, ее осматривают медики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru