Стена дома в Балашихе обрушилась при поисковых работах
20 сентября 202311:44
В Балашихе обрушилась стена при поисковых работах в доме, где ранее утром взорвался. газ.
Под завалами могут находиться трое спасателей.
Кроме того, уже подтверждена гибель трех жителей дома, еще четыре человека пострадали.
Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru