Стена дома в Балашихе обрушилась при поисковых работах

В Балашихе обрушилась стена при поисковых работах в доме, где ранее утром взорвался. газ.

Под завалами могут находиться трое спасателей.

Кроме того, уже подтверждена гибель трех жителей дома, еще четыре человека пострадали.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости

Горячие новости

Все новости

партнеры