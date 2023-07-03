В Баку произошло землетрясение
В столице Азербайджана Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, сообщает РИА Новости.
В городе чувствовались сильные толчки. Местные жители начали покидать свои дома.
Магнитуда землетрясения составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 23:01 по московскому времени.
В провинции Малатья на востоке Турции 23 июня зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,8. Очаг залегал на глубине семи километров.
22 июня землетрясение произошло у побережья Анапы. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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