В Баку произошло землетрясение

В столице Азербайджана Баку в понедельник вечером произошло землетрясение, сообщает РИА Новости.

Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение

В городе чувствовались сильные толчки. Местные жители начали покидать свои дома.

Магнитуда землетрясения составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 23:01 по московскому времени.

В провинции Малатья на востоке Турции 23 июня зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,8. Очаг залегал на глубине семи километров.

22 июня землетрясение произошло у побережья Анапы. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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