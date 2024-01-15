В Баку произошел взрыв в мебельном цехе

По данным ведомства, в здании произошли взрыв и пожар. На место ЧП направили 15 бригад скорой помощи.

Данных о причине взрыва не приводится. Как сообщает телеканал Baku TV, в результате инцидента погибли несколько человек.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

