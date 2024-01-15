В Баку произошел взрыв в мебельном цехе
15 января 202412:30
Мощный взрыв прогремел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
По данным ведомства, в здании произошли взрыв и пожар. На место ЧП направили 15 бригад скорой помощи.
Данных о причине взрыва не приводится. Как сообщает телеканал Baku TV, в результате инцидента погибли несколько человек.
Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Стародубова: Зеленый чай замедляет старение головного мозга
- Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября
- Госдума одобрила к первому чтению введение штрафов за треш-стримы
- В Малом театре началась церемония прощания с Юрием Соломиным
- Умер самый успешный тренер футбольного чемпионата Израиля Дрор Каштан
- Выигравший миллиард рублей в лотерее обратился за выигрышем
- Вильфанд: Снег будет идти в Москве всю неделю
- В Баку произошел взрыв в мебельном цехе
- АТОР: В новогодние праздники туристический поток за рубеж вырос на 40%
- Песков назвал позором депортацию пенсионеров из стран Балтии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru