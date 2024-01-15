В Баку произошел взрыв в мебельном цехе

Мощный взрыв прогремел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

СМИ: Число пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедово увеличилось до четырех

По данным ведомства, в здании произошли взрыв и пожар. На место ЧП направили 15 бригад скорой помощи.

Данных о причине взрыва не приводится. Как сообщает телеканал Baku TV, в результате инцидента погибли несколько человек.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВзрывБакуАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры