СМИ: Число пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедово увеличилось до четырех
7 января 202412:27
Четыре человека пострадали из-за взрыва, произошедшего в кальянной по адресу ул. Гагарина, 45 в Домодедово, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Аналогичную информацию подтвердил источник и Telegram-каналу «112».
Уточняется, что взрыв произошел в 6 утра.
Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, уточняют журналисты. У 28-летнего мужчины зафиксированы тяжелые травмы головы и шеи.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в кальянной в подмосковном Домодедово пострадали три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru