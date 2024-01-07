СМИ: Число пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедово увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали из-за взрыва, произошедшего в кальянной по адресу ул. Гагарина, 45 в Домодедово, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека

Аналогичную информацию подтвердил источник и Telegram-каналу «112».

Уточняется, что взрыв произошел в 6 утра.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, уточняют журналисты. У 28-летнего мужчины зафиксированы тяжелые травмы головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в кальянной в подмосковном Домодедово пострадали три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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