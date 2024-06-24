В Баку мужчина открыл огонь из ружья, погибли четыре человека

Неоднократно судимый гражданин Азербайджана открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, погибли четыре человека, в том числе три сотрудника полиции. Об этом сообщило МВД республики.

Отмечается, что ЧП произошло в поселке Шувелан в Хазарском районе азербайджанской столицы. Находящийся в розыске рецидивист Ровшан Аллахвердиев открыл стрельбу, оказывая сопротивление при задержании.

«Он... убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции», — заявили в МВД.

После инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее на границе России и Абхазии произошла перестрелка, погиб один человек, пострадали трое граждан республики, пишет Ura.ru. Личности стрелявших установили, злоумышленников разыскивают. По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном хранении или перевозке оружия.

