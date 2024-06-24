В Баку мужчина открыл огонь из ружья, погибли четыре человека
Неоднократно судимый гражданин Азербайджана открыл огонь из охотничьего ружья в Баку, погибли четыре человека, в том числе три сотрудника полиции. Об этом сообщило МВД республики.
Отмечается, что ЧП произошло в поселке Шувелан в Хазарском районе азербайджанской столицы. Находящийся в розыске рецидивист Ровшан Аллахвердиев открыл стрельбу, оказывая сопротивление при задержании.
«Он... убил трех полицейских и одного гражданского. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками полиции», — заявили в МВД.
После инцидента было возбуждено уголовное дело.
Ранее на границе России и Абхазии произошла перестрелка, погиб один человек, пострадали трое граждан республики, пишет Ura.ru. Личности стрелявших установили, злоумышленников разыскивают. По факту ЧП возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном хранении или перевозке оружия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ
- МГУ возглавил рейтинг лучших университетов России по версии Forbes
- ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций
- Россиян предупредили о штрафах за непостановку на учет в налоговую инспекцию
- Умерла теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева
- Режим ЧС регионального характера ввели в Севастополе после атаки ВСУ
- СМИ: Евросоюз 24 июня объявит о первом транше Украине из активов России
- В Баку мужчина открыл огонь из ружья, погибли четыре человека
- Подполье заявило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе
- В Махачкале и Дербенте отменен режим КТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru