Байкал катастрофически теряет прозрачность

Озеро Байкал очень быстро теряет прозрачность из-за микробиологической катастрофы. Как информирует РЕН ТВ со ссылкой на исследования иркутских ученых, речь идёт о массовом вымирание губок, которые фильтруют воду.

Новые полученные данные последней экспедиции буквально шокировали исследователей. Кристально чистая байкальская вода рискует вскоре превратиться в мутную жижу. Установлено, что губки вымирают из-за некроза. Это заболевание встречается почти у всех видов, обитающих в самом глубоком на Земле озере.

Наиболее катастрофическое сокращение фильтрующих губок зафиксировано в заливе в районе поселка Листвянка. Численность этих организмов сократилась там за 5 последних лет в 6 – 15 раз. Причину вымирая губок ученым еще предстоит определить, отмечают «Известия».

В начале мая была образована правительственная комиссия по вопросам охраны Байкала. На сегодня главная проблема Байкала — стремительное обмеление. Ситуация с уровнем воды стала критической с осени 2014 года. После строительства Иркутской ГЭС уровень озера 11 раз преодолевал нижнюю критическую отметку.

