В Азербайджане заявили об уничтожении 8 ракетных установок «Град» Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми ракетных установок «Град» Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что техника была уничтожена в результате боевых действий, проведенных в среду вечером частями азербайджанской армии.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.

