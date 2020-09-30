В Азербайджане заявили об уничтожении 8 ракетных установок «Град» Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми ракетных установок «Град» Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что техника была уничтожена в результате боевых действий, проведенных в среду вечером частями азербайджанской армии.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Украина пригрозила новыми боями в Донбассе
- Путин подписал указ о призыве в армию 128 тысяч человек
- В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода на плато по коронавирусу
- Чемпионку России по баскетболу арестовали в Минске
- Минобороны Карабаха назвало число своих погибших с начала конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru