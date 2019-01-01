В Азербайджане прояснили судьбу пропавшего над Каспием МиГ-29
В Минобороны Азербайджана подтвердили факт крушения истребителя МиГ-29, который пропал накануне во время полета над Каспийским морем.
Как заявил пресс-секретарь ведомства Вагиф Дяргахлы, самолет упал в море в территориальных водах Азербайджана. По распоряжению министра обороны Закира Гасанова, создана комиссия для расследования причин катастрофы.
В районе падения самолета проводится спасательная операция, судьба пилота остается неизвестной. По факту крушения истребителя возбуждено уголовное дело, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что самолет исчез с экранов радаров накануне во время учебно-тренировочного полета в ночное время.
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