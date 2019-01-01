МиГ-29 пропал во время полета над Каспийским морем

Истребитель Миг-29 ВВС Азербайджана пропал в небе над Каспийским морем, сообщает RT.

Инцидент произошел накануне, 24 июля, около 21:00 мск во время тренировочного полета в ночное время.

Предположительно, самолет упал в море. О судьбе пилота информации на данный момент нет. В районе возможного падения истребителя идет спасательная операция

