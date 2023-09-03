В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы в Азербайджане, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Учёный РАН Кособоков заявил, что землетрясения не связаны с суперлунием

Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Аджикабул. Очаг залегал на глубине 18 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

29 августа подземные толчки магнитудой 5,0 произошли в Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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