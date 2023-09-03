В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0
3 сентября 202320:13
Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы в Азербайджане, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от города Аджикабул. Очаг залегал на глубине 18 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
29 августа подземные толчки магнитудой 5,0 произошли в Турции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru