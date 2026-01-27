Российский ученый Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики

Речь идёт об универсальной формуле для решения задач в области дифференциальных уравнений. Они широко используются в экономике и физике, с их помощью описывают меняющихся с течением времени процессы.

Российский учёный провёл анализ и выяснил, что происходящее можно разбить на бесконечное множество простых шагов. Полученный им результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики.

«Наша теорема позволяет «нарезать» этот процесс на множество маленьких простых кадров... позволяет восстановить облик, быстро прокручивая «киноленту» ее создания», - объяснил Ремизов.

