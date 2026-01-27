Российский ученый Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики

Старший научный сотрудник НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Иван Ремизов нашёл ответ на один из «вечных» вопросов математики, который более 190 лет считался нерешаемым аналитическим путём. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Речь идёт об универсальной формуле для решения задач в области дифференциальных уравнений. Они широко используются в экономике и физике, с их помощью описывают меняющихся с течением времени процессы.

Российский учёный провёл анализ и выяснил, что происходящее можно разбить на бесконечное множество простых шагов. Полученный им результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики.

«Наша теорема позволяет «нарезать» этот процесс на множество маленьких простых кадров... позволяет восстановить облик, быстро прокручивая «киноленту» ее создания», - объяснил Ремизов.

ФОТО: ТАСС / Сергей Коньков
