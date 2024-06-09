В Азербайджане два пограничника погибли от удара молнии

На юге Азербайджана от удара молнии скончались двое военнослужащих Государственной погранслужбы страны. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным источника, в момент удара молнии пострадавшие майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев были при исполнении и охраняли границу на территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС.

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В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что по факту случившегося уже ведется расследование.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Японии от удара молнии пострадали семь человек.

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
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