В Азербайджане два пограничника погибли от удара молнии

На юге Азербайджана от удара молнии скончались двое военнослужащих Государственной погранслужбы страны. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным источника, в момент удара молнии пострадавшие майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев были при исполнении и охраняли границу на территории пограничного отряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС.