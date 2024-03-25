В Азербайджане арестовали мужчину, планировавшего теракты в стране

В Азербайджане арестовали мужчину, который планировал теракты на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности государства.

Арест террористов и выдача вещей: Третий день после теракта в «Крокусе»

Согласно данным, совершить террористические акты готовился Аскеров Бахруз Алимамед оглы. Отмечается, что злоумышленник вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов Азербайджана, а также давал им указания для организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Кроме того, сообщается, что также планировался заговор против иностранца, который преподавал английский язык в ряде регионов. В службе госбезопасности подчеркнули, что Аскерова будут судить по статье о приготовлении к терроризму.

Ранее, 22 марта, теракт произошел в Москве в «Крокус Сити Холле». По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН»

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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