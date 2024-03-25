В Азербайджане арестовали мужчину, планировавшего теракты в стране
В Азербайджане арестовали мужчину, который планировал теракты на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности государства.
Согласно данным, совершить террористические акты готовился Аскеров Бахруз Алимамед оглы. Отмечается, что злоумышленник вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов Азербайджана, а также давал им указания для организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.
Кроме того, сообщается, что также планировался заговор против иностранца, который преподавал английский язык в ряде регионов. В службе госбезопасности подчеркнули, что Аскерова будут судить по статье о приготовлении к терроризму.
Ранее, 22 марта, теракт произошел в Москве в «Крокус Сити Холле». По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru