В автоаварии в центре Москвы пострадали четыре человека
7 марта 202102:25
На Смоленском бульваре в Москве автомобиль столкнулся с неисправной машиной, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. На месте работают оперативные службы.
Заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе.
Минувшим днем под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами. Авария случилась на трассе в Иглинском районе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru