В автоаварии в центре Москвы пострадали четыре человека

На Смоленском бульваре в Москве автомобиль столкнулся с неисправной машиной, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта города.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. На месте работают оперативные службы.

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля

Заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе.

Минувшим днем под Уфой произошло столкновение автобуса с двумя фурами. Авария случилась на трассе в Иглинском районе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПМосква
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