В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля

Отмечается, что ДТП произошло на Васильевском острове на Морской набережной около 20 вечера. Согласно данным полиции, водитель KIA врезался в служебный автомобиль, не предоставив преимущество в движении.



Среди пострадавших пассажиры полицейского автомобиля, которых полицейские везли в отделение, и водитель KIA. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.



