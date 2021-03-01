В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля

В Петербурге произошло ДТП с участие полицейской машины, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что ДТП произошло на Васильевском острове на Морской набережной около 20 вечера. Согласно данным полиции, водитель KIA врезался в служебный автомобиль, не предоставив преимущество в движении.

Среди пострадавших пассажиры полицейского автомобиля, которых полицейские везли в отделение, и водитель KIA. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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