В автоаварии с двумя машинами в Тамбовской области погиб человек

Один человек погиб после лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Тамбов — Шацк в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по ГИБДД региона.

Еще четверо получили различные травмы.

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Авария случилась вблизи села Татаново. Там столкнулись Лада Ларгус, водитель 1986 года рождения погиб, и автомобиля Пежо, в котором пострадали четыре человека.

О состоянии пострадавших информации нет.

На днях три человека погибли в ДТП в Ростовской области.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПАвария
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