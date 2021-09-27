В автоаварии с двумя машинами в Тамбовской области погиб человек
27 сентября 202101:19
Один человек погиб после лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Тамбов — Шацк в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по ГИБДД региона.
Еще четверо получили различные травмы.
Авария случилась вблизи села Татаново. Там столкнулись Лада Ларгус, водитель 1986 года рождения погиб, и автомобиля Пежо, в котором пострадали четыре человека.
О состоянии пострадавших информации нет.
На днях три человека погибли в ДТП в Ростовской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru