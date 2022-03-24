В автоаварии на Камчатке погибли три человека

Авария произошла 23 марта в 22.50 в Усть-Камчатске на востоке полуострова. 28-летний водитель съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи. В результате шофер и двое пассажиров — женщины 41 и 48 лет от полученных травм скончались на месте ДТП.

Еще одна пассажирка — 22-летняя девушка госпитализирована.

Напомним, в Геленджике произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.

