В автоаварии на Камчатке погибли три человека

На Камчатке водитель без прав врезался на Toyota в опору линии электропередачи, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

В ДТП в Дагестане погибли два человека

Авария произошла 23 марта в 22.50 в Усть-Камчатске на востоке полуострова. 28-летний водитель съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи. В результате шофер и двое пассажиров — женщины 41 и 48 лет от полученных травм скончались на месте ДТП.

Еще одна пассажирка — 22-летняя девушка госпитализирована.

Напомним, в Геленджике произошло ДТП, в результате чего погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПКамчатка
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